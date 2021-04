LIVE Novara-Conegliano 0-1 Finale A1 volley in DIRETTA: le ragazze di Lavarini provano a prendere il largo! (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 19-19 Bordata di Egonu, che ritorna a marcare punti. 19-18 Mani-out di Bosetti da posto quattro. 18-18 Hill mette giù una palla a filo rete e si torna in parità. 18-17 Non trova le mani del muro Smarzek. 18-16 Gran sette di Folie. 18-15 Errore di Egonu da posto due, Paola sta faticando un po’ negli ultimi scambi. 17-15 In rete il servizio di Smarzek. 17-14 Invasione a rete di Egonu. 16-14 Daalderop senza paura, break importante per Novara. 15-14 Errore per Folie, che non riesce a mettere giù una palla bassa. 14-14 Folie prende il posto di Fahr. 14-14 Murone di Chirichella su Egonu, ma ormai si va avanti a scambi estenuanti. 13-14 Si ferma in rete la battuta di Wolosz. 12-14 MAMMA MIA CHE LIVELLO DI GIOCO! Bordate, difese e coperture, alla fine, neanche a ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 19-19 Bordata di Egonu, che ritorna a marcare punti. 19-18 Mani-out di Bosetti da posto quattro. 18-18 Hill mette giù una palla a filo rete e si torna in parità. 18-17 Non trova le mani del muro Smarzek. 18-16 Gran sette di Folie. 18-15 Errore di Egonu da posto due, Paola sta faticando un po’ negli ultimi scambi. 17-15 In rete il servizio di Smarzek. 17-14 Invasione a rete di Egonu. 16-14 Daalderop senza paura, break importante per. 15-14 Errore per Folie, che non riesce a mettere giù una palla bassa. 14-14 Folie prende il posto di Fahr. 14-14 Murone di Chirichella su Egonu, ma ormai si va avanti a scambi estenuanti. 13-14 Si ferma in rete la battuta di Wolosz. 12-14 MAMMA MIA CHELLO DI GIOCO! Bordate, difese e coperture, alla fine, neanche a ...

Advertising

Volleyball_it : A1 F.: Finale Gara2. Live, Novara - Conegliano 0-1 by Luca Muzzioli #volleyball_it #20annionline #Noiconvoi… - zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano 20-16 gara-2 finale Playoff A1 Femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Novara-Conegl… - MariaBaleri : RT @fieracavalli: Lei è Bianca Boroli, 30 anni di Novara e appassionata di tutto il mondo equestre. Da quest’anno Bianca sarà la nostra “in… - zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano Finale A1 volley in DIRETTA: gara-2 piemontesi per allungare la serie - #Novara-Conegliano… - fieracavalli : Lei è Bianca Boroli, 30 anni di Novara e appassionata di tutto il mondo equestre. Da quest’anno Bianca sarà la nost… -