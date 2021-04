“L’Italia ha bisogno di figli non di aborti”: manifesti choc davanti all’ospedale Valdese (Di martedì 20 aprile 2021) manifesti contro l’aborto sono stati affissi sui muri dell’ospedale Valdese di Torino. “L’Italia ha bisogno di figli non di aborti”, “figli per combattere non pillole per abortire”, “Libertà di vivere non di uccidere” sono le frasi che si leggono sui fogli incollati sul muro. Sotto solo un simbolo di una mano che tiene una torcia, ma nessuna firma esplicita. Le immagini stanno facendo il giro del web e in molti stanno denunciando quanto accaduto. Anche perchè questo gesto si inserisce nel più ampio dibattito sulla legge 194 e sulla presenza dei movimento provita nei consultori che la giunta regionale piemontese ha provato a riproporre attraverso l’assessore Maurizio Marrone. “Questo è il genere di messaggi a cui la destra vorrebbe aprire le ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 aprile 2021)contro l’aborto sono stati affissi sui muri dell’ospedaledi Torino. “hadinon di”, “per combattere non pillole perre”, “Libertà di vivere non di uccidere” sono le frasi che si leggono sui fogli incollati sul muro. Sotto solo un simbolo di una mano che tiene una torcia, ma nessuna firma esplicita. Le immagini stanno facendo il giro del web e in molti stanno denunciando quanto accaduto. Anche perchè questo gesto si inserisce nel più ampio dibattito sulla legge 194 e sulla presenza dei movimento provita nei consultori che la giunta regionale piemontese ha provato a riproporre attraverso l’assessore Maurizio Marrone. “Questo è il genere di messaggi a cui la destra vorrebbe aprire le ...

Ettore_Rosato : Piena e assoluta sintonia con il Presidente #Draghi sulle priorità per il Paese:uscire dall'emergenza con un’effica… - carlaruocco1 : Finalmente #Formigoni riavrà il suo vitalizio! Queste si che sono le notizie di cui ha bisogno l’Italia, soprattutt… - Internazionale : La pandemia ha fatto emergere il bisogno di nuove assunzioni. Migliaia di dottori, infermieri e altri professionist… - nuovasocieta : “L’Italia ha bisogno di figli non di aborti”: manifesti choc davanti all’ospedale Valdese - emidio_antonio : RT @Ettore_Rosato: Piena e assoluta sintonia con il Presidente #Draghi sulle priorità per il Paese:uscire dall'emergenza con un’efficace ca… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia bisogno L'Italia riapre, chiniamoci sulle ferite di chi ha più bisogno Famiglia Cristiana