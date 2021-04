L’isolamento ludico-ricreativo impoverisce i giovani. Lettera (Di martedì 20 aprile 2021) Inviata da Fernando Mazzeo - Il tempo libero e lo svago sono funzioni essenziali della vita e forniscono opportune chiavi di lettura dello sviluppo che affonda le sue radici nell’esperienza, nell’incontro con l’altro. L’attività ricreativa è per i ragazzi conquista di libertà e fonte di conoscenza, motivo di crescita intellettuale, morale e sociale; tutto ciò che i giovani apprendono, lo apprendono dall’esperienza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Inviata da Fernando Mazzeo - Il tempo libero e lo svago sono funzioni essenziali della vita e forniscono opportune chiavi di lettura dello sviluppo che affonda le sue radici nell’esperienza, nell’incontro con l’altro. L’attività ricreativa è per i ragazzi conquista di libertà e fonte di conoscenza, motivo di crescita intellettuale, morale e sociale; tutto ciò che iapprendono, lo apprendono dall’esperienza. L'articolo .

