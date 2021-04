L’Isola dei Famosi scandalo: un naufrago senza costume, “ha preso il sole completamente nudo” [FOTO] (Di martedì 20 aprile 2021) L’Isola dei Famosi riserva sempre grandi sorprese, ormai lo abbiamo capito. Tra una nomination e l’altra, in Honduras si verificano anche episodi esilaranti che attirano l’attenzione dei telespettatori. Nel caso specifico, Ilary Blasi si è trovata costretta a pixelare un’immagine che ritraeva uno dei naufraghi completamente come mamma l’ha fatto. Una scena non insolita; negli … L'articolo L’Isola dei Famosi scandalo: un naufrago senza costume, “ha preso il sole completamente nudo” FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 aprile 2021)deiriserva sempre grandi sorprese, ormai lo abbiamo capito. Tra una nomination e l’altra, in Honduras si verificano anche episodi esilaranti che attirano l’attenzione dei telespettatori. Nel caso specifico, Ilary Blasi si è trovata costretta a pixelare un’immagine che ritraeva uno dei naufraghicome mamma l’ha fatto. Una scena non insolita; negli … L'articolodei: un, “hailproviene da Velvet Gossip.

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - alovelyclown : @Iperborea_ Immaginate spendere tre ore della nostra vita guardando l’isola dei famosi 2021 liberi di sognare ?????? M… - candyperfumeboy : I've just watched episode S15 | E10 of L'Isola dei Famosi! - Lorena33214679 : RT @ipertao: Wow Ciufoli che Fantasia... il gruppetto dei bulletti della scuola che si difendono l’uno con l’altro. Ma tranquilli che arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Roberto Ciufoli vince la prova leader Mediaset Play