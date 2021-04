Lipsia, Nagelsmann: «Super League lontana dai tifosi. Non cambiamo il calcio» (Di martedì 20 aprile 2021) Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato della Super League: le sue dichiarazioni Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato della Super League ai microfoni di Sky Deutschland. Le sue dichiarazioni. «Non sono un grande fan di questo progetto che rischia di essere un calcio ancora più lontano dai tifosi, anche se finanziariamente sarebbe molto interessante. Una competizione simile andrebbe a colpire quelle nazioni che allenano e lanciano i talenti prima di cederli ai club dei massimi campionati continentali. Queste diventerebbero sempre più deboli e genererebbero sempre meno soldi e di questo ne risentirebbe tutta la qualità del calcio europeo. Inoltre non sono sicuro che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Julian, allenatore del, ha parlato della: le sue dichiarazioni Julian, allenatore del, ha parlato dellaai microfoni di Sky Deutschland. Le sue dichiarazioni. «Non sono un grande fan di questo progetto che rischia di essere unancora più lontano dai, anche se finanziariamente sarebbe molto interessante. Una competizione simile andrebbe a colpire quelle nazioni che allenano e lanciano i talenti prima di cederli ai club dei massimi campionati continentali. Queste diventerebbero sempre più deboli e genererebbero sempre meno soldi e di questo ne risentirebbe tutta la qualità deleuropeo. Inoltre non sono sicuro che ...

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia Nagelsmann Bundesliga, il Lipsia alza bandiera bianca: ko a Colonia. Kluivert palo clamoroso Il Lipsia perde a Colonia e a quattro giornate dalla fine sembra alzare bandiera bianca. Dopo il pareggio casalingo contro l'Hoffenheim, gli uomini di Nagelsmann vengono battuti 2 - 1 dal Colonia , ...

Una mossa che può portare Allegri al Bayern Commenta per primo Secondo il Mail , fra i candidati alla panchina del Tottenham ci sarebbe anche Julian Nagelsmann, attuale tecnico dell' RB Lipsia . Fra i nomi, come vi abbiamo riportato, ci sarebbe anche quello di Maurizio Sarri. Un'eventuale approdo di Nagelsmann agli Spurs aprirebbe le porte del ...

Lipsia, Nagelsmann: "Superlega progetto che rischia di allontanarsi dai tifosi" TUTTO mercato WEB Bundesliga, Lipsia clamoroso ko: sconfitta a Colonia 2-1 Bundesliga, calendario e risultati. Bundesliga, la classifica. Lipsia Ko a Colonia: decide un super Hector. Seconda battuta d'arresto consecutiva per il Lipsia, che dopo il paregg ...

Bundesliga, il Lipsia alza bandiera bianca: ko a Colonia. Kluivert palo clamoroso Dopo il pareggio casalingo contro l'Hoffenheim gli uomini di Naglesmann vengono sconfitti dai penultimi in classifica ...

