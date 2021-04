L’Inghilterra pronta alle “bombe” contro la Superlega: Johnson pensa di bloccare i visti ai giocatori (Di martedì 20 aprile 2021) L’Inghilterra va alla guerra contro la Superlega. Senza cautele. I club inglesi ribelli sono sei. E il premier Boris Johnson ha preso in mano personalmente la situazione. Ha detto all’amministratore delegato della Premier League Richard Masters di essere pronto a sganciare una “bomba legislativa” per fermare il progetto. Il primo ministro ha parlato con Masters in teleconferenza e ha anche discusso della crisi con i gruppi di tifosi, promettendo di fare “tutto il necessario” per porre fine al progetto. E tutto il necessario, si legge sui media inglesi, potrebbe addirittura tradursi nel ritiro dei visti per i giocatori delle squadre della Superlega. Occhio a quello che sta accadendo in Inghilterra, con il governo che pensa di bloccare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021)va alla guerrala. Senza cautele. I club inglesi ribelli sono sei. E il premier Borisha preso in mano personalmente la situazione. Ha detto all’amministratore delegato della Premier League Richard Masters di essere pronto a sganciare una “bomba legislativa” per fermare il progetto. Il primo ministro ha parlato con Masters in teleconferenza e ha anche discusso della crisi con i gruppi di tifosi, promettendo di fare “tutto il necessario” per porre fine al progetto. E tutto il necessario, si legge sui media inglesi, potrebbe addirittura tradursi nel ritiro deiper idelle squadre della. Occhio a quello che sta accadendo in Inghilterra, con il governo chedi...

