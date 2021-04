L’IC Portella della Ginestra primo al Premio Scuola Digitale

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) RAGUSA – “Non è mai troppo presto per introdurre gli alunni a fare cose difficili”. Così Daniela Mercante, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Portella della Ginestra’ di Vittoria (Ragusa) in un’intervista a diregiovani.it, in seguito all’assegnazione del primo primo posto alla fase provinciale del Premio Scuola Digitale, promosso dal ministero dell’Istruzione. I giovanissimi vincitori sono gli alunni e le alunne delle classi quarte A, C e D che, guidati dalle loro insegnanti Maria Giovanna Battaglia e Silvana Lena, hanno realizzato il progetto ‘Live onLife’.