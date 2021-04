L'ex Miss Italia Daniela Ferolla: "Mi imbruttivo per essere accettata" (Di martedì 20 aprile 2021) “Mi sono imbruttita per essere credibile e accettata da chi avrebbe dovuto offrirmi un lavoro. Mortificavo il mio aspetto e indossavo abiti di una taglia più grande. Poi qualcuno mi ha fatto notare che non dovevo vergognarmi di avere delle belle gambe”. L’ex Miss Italia, Daniela Ferolla, si racconta al Corriere della Sera parlando degli inizi della sua carriera, quando nel 2001 venne incoronata da Sophia Loren, anche se allora “non era semplice. Il ruolo della donna era diverso da adesso. Se eri la più bella, dovevi accontentarti di fare la statuina. I ruoli che arrivavano erano quelli di valletta, un decoro”. Poi, la laurea in Scienze della Comunicazione alla Cattolica prima di diventare giornalista, ma “nonostante questo sono arrivata tardi alla conduzione: era difficile avere lo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) “Mi sono imbruttita percredibile eda chi avrebbe dovuto offrirmi un lavoro. Mortificavo il mio aspetto e indossavo abiti di una taglia più grande. Poi qualcuno mi ha fatto notare che non dovevo vergognarmi di avere delle belle gambe”. L’ex, si racconta al Corriere della Sera parlando degli inizi della sua carriera, quando nel 2001 venne incoronata da Sophia Loren, anche se allora “non era semplice. Il ruolo della donna era diverso da adesso. Se eri la più bella, dovevi accontentarti di fare la statuina. I ruoli che arrivavano erano quelli di valletta, un decoro”. Poi, la laurea in Scienze della Comunicazione alla Cattolica prima di diventare giornalista, ma “nonostante questo sono arrivata tardi alla conduzione: era difficile avere lo ...

