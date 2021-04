L’ex ministra Trenta attacca Beppe Grillo: «Quel video rinnega i valori del M5s» (Di martedì 20 aprile 2021) «Caro Beppe, capisco il tuo dolore ma la tua rabbia e il tuo dolore non devono offendere la rabbia e il dolore dei genitori della ragazza». L’ex ministra della Difesa e senatrice del M5s Elisabetta Trenta commenta così la vicenda del video pubblicato da Beppe Grillo, in difesa del figlio Ciro, coinvolto in un’inchiesta per stupro. «Ne parlano in tanti oggi del video. Sento il dovere di dire che il contenuto di Quel video rinnega i nostri valori», scrive in un post pubblicato su Facebook. L’ex ministra ricorda poi che «Durante il nostro primo Governo siamo stati fieri di approvare la Legge “Codice Rosso”, che ha peraltro esteso il termine per la ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) «Caro, capisco il tuo dolore ma la tua rabbia e il tuo dolore non devono offendere la rabbia e il dolore dei genitori della ragazza».della Difesa e senatrice del M5s Elisabettacommenta così la vicenda delpubblicato da, in difesa del figlio Ciro, coinvolto in un’inchiesta per stupro. «Ne parlano in tanti oggi del. Sento il dovere di dire che il contenuto dii nostri», scrive in un post pubblicato su Facebook.ricorda poi che «Durante il nostro primo Governo siamo stati fieri di approvare la Legge “Codice Rosso”, che ha peraltro esteso il termine per la ...

