L’ex agente di polizia Derek Chauvin è stato condannato per l’omicidio di George Floyd (Di martedì 20 aprile 2021) La giuria del “processo del secolo” ha raggiunto un verdetto. Derek Chauvin, ex agente di polizia, è stato condannato per l’omicidio di George Floyd, afroamericano ucciso a Minneapolis lo scorso maggio, soffocato per oltre nove minuti sotto il peso del ginocchio di Chauvin. Dopo tre settimane di processo e dieci ore di deliberazioni spalmate in due giorni, i dodici giurati hanno ritenuto L’ex poliziotto colpevole per tutti e tre i capi di accusa: omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado. “Una svolta storica”, è il commento dell’avvocato della famiglia Floyd sulla sentenza. Tanti cittadini di Minneapolis, blindata nei giorni e nelle ore ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) La giuria del “processo del secolo” ha raggiunto un verdetto., exdi, èperdi, afroamericano ucciso a Minneapolis lo scorso maggio, soffocato per oltre nove minuti sotto il peso del ginocchio di. Dopo tre settimane di processo e dieci ore di deliberazioni spalmate in due giorni, i dodici giurati hanno ritenutopoliziotto colpevole per tutti e tre i capi di accusa: omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado. “Una svolta storica”, è il commento dell’avvocato della famigliasulla sentenza. Tanti cittadini di Minneapolis, blindata nei giorni e nelle ore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa: la morte di Floyd, l'ex agente di polizia è stato condannato per omicidio colposo - repubblica : ?? Processo Floyd, l'ex agente Chauvin condannato per omicidio - Radio1Rai : ?? Processo per la morte di #GeorgeFloyd. L’ex agente Derek #Chauvin è stato ritenuto colpevole di tutti e tre i cap… - LorenzoAmarotto : RT @ElectionDay_tw: #StatiUniti: E' appena terminato il processo all'ex agente di polizia statunitense Derek #Chauvin per la morte di Georg… - sicula_a_Fi : RT @SkyTG24: ???? L'ex agente Chauvin condannato per l'omicidio di #GeorgeFloyd ?? -