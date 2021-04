Lenovo conferma l’arrivo del Legion 5 Pro con la serie GeForce RTX 3050

Leggi su tuttotek

(Di martedì 20 aprile 2021) Il noto produttore cinese di PCha rivelato le specifiche delle schede grafiche RTX. Annuncio imminente? NVIDIA deve ancora presentare ufficialmente la suaRTX, ovvero la versione più economica tra le RTX Ampere. Il produttore della GPU dovrebbe annunciare le schede graficheRTXTi e RTXsia per desktop che per laptop nel prossimo futuro, forse in questo trimestre. Le varianti desktop hanno visto numerosi ritardi e modifiche nella data di lancio al punto tale che NVIDIA non ha ancora fornito un aggiornamento agli AIB in 3 mesi.RTXTi e RTX: caratteristiche tecniche ipotizzate Nel frattempo, ladi GPU per ...