Le ragioni economiche dietro la nascita della Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) Obiettivo dei club europei che l'hanno fondata è gestire direttamente i ricavi delle competizioni. Il ruolo della banca Jp Morgan come finanziatrice Alla fine i grandi club europei l'hanno fatto. Nella notte del 19 aprile è nata la Super League, un torneo nuovo di zecca che punta a rivoluzionare il calcio europeo. E quindi mondiale. I fondatori sono 12 club storici, tra i più ricchi di denari e tifosi: sei società sono inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), tre spagnole (Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona), tre italiane (Milan, Inter e Juventus). A queste potranno aggiungersi presto altri tre club, per un totale di 15 fondatori che avranno accesso di diritto alla nuova competizione che sarà organizzata fuori dai radar della Uefa e della Fifa.

