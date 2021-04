Le parole del governatore sul cambio di colore (Di martedì 20 aprile 2021) Dal 26 aprile la Lombardia potrebbe tornare in zona gialla. Secondo Attilio Fontana, presidente della regione, ci sono buone possibilità. Lombardia in zona gialla dal 26 aprile, Fontana: “Ci sono buone possibilità” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) Dal 26 aprile la Lombardia potrebbe tornare in zona gialla. Secondo Attilio Fontana, presidente della regione, ci sono buone possibilità. Lombardia in zona gialla dal 26 aprile, Fontana: “Ci sono buone possibilità” su Notizie.it.

Advertising

pinapic : Condannare o assolvere il figlio di Grillo spetta alla magistratura. Ma non si può tacere sulle parole del padre: a… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Le parole di Ceferin su Agnelli? Non si può dire in pubblico una cosa del ge… - Pontifex_it : In mezzo alle contraddizioni e all’incomprensibile che ogni giorno dobbiamo affrontare, sommersi e persino storditi… - YBah96 : RT @gattusismo__2: Le stesse parole di Hitler... Quel giorno di aprile... Del 45... In un bunker... Sua moglie senza vita per terra... Siam… - raffaelebarki : @EnricoLetta Twitti alle 10.49 del 20 aprile, dopo 24 ore di bombardamento mediatico e commenti da tutto il mondo.… -