Le nuove misure che prenderanno il via dal 26 aprile sono al vaglio dei tecnici (Di martedì 20 aprile 2021) C'è grande attesa per la riunione del Cts in vista delle riaperture del 26 aprile. Sul tavolo coprifuoco, trasporti e pass per lo spostamento tra regioni. Covid, oggi riunione del Cts: il governo pronto a varare le riaperture su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) C'è grande attesa per la riunione del Cts in vista delle riaperture del 26. Sul tavolo coprifuoco, trasporti e pass per lo spostamento tra regioni. Covid, oggi riunione del Cts: il governo pronto a varare le riaperture su Notizie.it.

Advertising

AggregaNews : Emissioni: scongiurato l’addio all’endotermico, nuove misure per Euro 7 - Fabienik : @alessiacuffia Serve a loro:a prolungare l emergenza,a rallentare i vaccini per far sì che questo governo 'temporan… - AriannaPoletti : @scandura servono urgentemente misure più serie ma il governo non vuole prendersi la responsabilità di un nuovo loc… - Lucilla61012753 : Scuola. Nel discorso alle camere draghi ha detto che era la priorità. Sono passati più di due mesi e da allora null… - Consulenza_Agr : Il Ministero dello #SviluppoEconomico ha reso note le prime #indicazioni operative sulle misure di sostegno all'… -