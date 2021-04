Le fate ignoranti: al via le riprese della serie Star, Luca Argentero e Cristiana Capotondi nella prima foto (Di martedì 20 aprile 2021) Luca Argentero e Cristiana Capotondi nella prima foto dal set de Le fate ignoranti, serie diretta da Ferzan Ozpetek per Star, sezione adulta di Disney+. Con l'inizio delle riprese, è stata diffusa la prima foto dal set della serie originale Star del cineasta Ferzan Ozpetek, Le fate ignoranti, che vede Luca Argentero e Cristiana Capotondi uniti in un tenero abbraccio. Le fate ignoranti è un romantic drama tratto dall'omonimo film campione d'incassi e fenomeno culturale, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)dal set de Lediretta da Ferzan Ozpetek per, sezione adulta di Disney+. Con l'inizio delle, è stata diffusa ladal setoriginaledel cineasta Ferzan Ozpetek, Le, che vedeuniti in un tenero abbraccio. Leè un romantic drama tratto dall'omonimo film campione d'incassi e fenomeno culturale, ...

Advertising

minaccioni : RT @cinematografoIT: #SerieTV Tornano dopo 20 anni Le fate ignoranti. Al via le riprese della serie 'Le fate ignoranti' (tratta dal film d… - CatelliRossella : Al via le riprese della serie Le Fate ignoranti di Ozpetek - Tv - ANSA - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le fate ignoranti: al via le riprese della serie Star, Luca Argentero e Cristiana Capotondi nella prima fo… - fran_ozgegurel : @OzgeChile Le fate ignoranti #ÖzgeGürel - CinemApp_Cinema : #SerieTV Tornano dopo 20 anni Le fate ignoranti. Al via le riprese della serie 'Le fate ignoranti' (tratta dal fil… -