Advertising

LaNotiziaTweet : Le 12 regioni verso la zona gialla e le riaperture dal 26 aprile nel nuovo decreto del governo Draghi - Ettore572 : RT @romatoday: Il decreto di Draghi sulle riaperture dal 26 aprile: 12 regioni verso la zona gialla - PalermoToday : Il decreto di Draghi sulle riaperture dal 26 aprile: 12 regioni verso la zona gialla - romatoday : Il decreto di Draghi sulle riaperture dal 26 aprile: 12 regioni verso la zona gialla - GHERARDIMAURO1 : Undici regioni verso la zona gialla (anche Lazio e Lombardia). Puglia resta rossa, Campania in bilico… -

Ultime Notizie dalla rete : regioni verso

Il Sole 24 ORE

... scrive il 'Messaggero', alcuneitaliane cercano di anticipare Bruxelles : è il caso della ... e dunque (secondo lui) il pass "non sarà in alcun modo discriminatoriochi, non per sua ...... ci sembra un ulteriore scaricabarile degli amministratorii dirigenti scolastici'. Sono ...come sia stata sospesa la campagna vaccinale per il personale della scuola ma ci siano alcune...Le 12 regioni verso la zona gialla e le riaperture dal 26 aprile nel nuovo decreto del governo Draghi Quali sono le dodici regioni che vanno verso la zona gialla? Repubblica scrive che ad avere i ...Nelle prossime ore il Comitato tecnico scientifico, poi il confronto con le regioni, e mercoledì, o al più tardi giovedì, il Consiglio dei ministri per mettere nero su bianco ...