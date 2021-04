Lazio, oggi tampone per Inzaghi: l’obiettivo è la trasferta di Napoli (Di martedì 20 aprile 2021) Simone Inzaghi si sottoporrà oggi al tampone sperando di risultare negativo al Covid-19 e poter partire per la trasferta di Napoli Una gara al sapore d’Europa: Napoli e Lazio si sfideranno giovedì per un posto in Champions League. I biancocelesti sperano di ritrovare in panchina mister Inzaghi, fermato per due turni dal Covid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 oggi il tecnico si sottoporrà ad un nuovo tampone per capire se potrà esserci per la trasferta partenopea. In caso contrario, sarà di nuovo Farris – ormai un amuleto – a guidare la squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Simonesi sottoporràalsperando di risultare negativo al Covid-19 e poter partire per ladiUna gara al sapore d’Europa:si sfideranno giovedì per un posto in Champions League. I biancocelesti sperano di ritrovare in panchina mister, fermato per due turni dal Covid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24il tecnico si sottoporrà ad un nuovoper capire se potrà esserci per lapartenopea. In caso contrario, sarà di nuovo Farris – ormai un amuleto – a guidare la squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

