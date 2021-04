Lavoro, Orlando: giovani e donne leva per ripartenza Paese (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il rafforzamento delle politiche attive è uno dei temi fondamentali dell’azione che intendo portare avanti nei prossimi mesi“. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in audizione al Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Ho già avviato la necessaria interlocuzione con gli assessori regionali competenti – ha detto – e abbiamo condiviso un percorso. Dobbiamo partire da una analisi delle cose che non hanno funzionato e far fruttare gli investimenti che sono stati programmati negli anni scorsi”. “Bisogna pertanto avere indirizzi chiari e condivisi a livello centrale, nell’ottica dei livelli essenziali delle prestazioni, e sostenere i territori perchè sentano proprie le politiche che si devono attuare, facendolo al meglio”, ha aggiunto. “E’ oggetto di valutazione proprio in queste ore una norma che consenta ai ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il rafforzamento delle politiche attive è uno dei temi fondamentali dell’azione che intendo portare avanti nei prossimi mesi“. Lo ha detto il ministro del, Andrea, in audizione al Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Ho già avviato la necessaria interlocuzione con gli assessori regionali competenti – ha detto – e abbiamo condiviso un percorso. Dobbiamo partire da una analisi delle cose che non hanno funzionato e far fruttare gli investimenti che sono stati programmati negli anni scorsi”. “Bisogna pertanto avere indirizzi chiari e condivisi a livello centrale, nell’ottica dei livelli essenziali delle prestazioni, e sostenere i territori perchè sentano proprie le politiche che si devono attuare, facendolo al meglio”, ha aggiunto. “E’ oggetto di valutazione proprio in queste ore una norma che consenta ai ...

MinLavoro : Ripresa della #socialità nella terza età: @AndreaOrlandosp ha incontrato le associazioni, insieme a @robersperanza… - MinLavoro : #Vaccinazioni nei luoghi di #lavoro, @AndreaOrlandosp: “Un passo in avanti nella direzione della ripresa”. ??Qui tu… - GuisaTania : @valy_s sta portando alle estreme conseguenze per responsabilizzare ogni autorità o è complice? #Draghi per me è a… - Acli_nazionali : RT @MinLavoro: Ripresa della #socialità nella terza età: @AndreaOrlandosp ha incontrato le associazioni, insieme a @robersperanza e al Col.… - rita_orlando : RT @quentinatara: C’è chi fa il proprio lavoro in modo adempimentale. Chi per costruire cose di senso. E chi per costruire azioni di senso… -