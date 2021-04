Laura Pausini | Sul palco degli Oscar porterò una bacchetta magica La vittoria? La dedicherei a mia figlia

(Di martedì 20 aprile 2021) “Mi sento orgogliosa di essere italiana e di vivere questo momento con voi. Se dovessi vincere l’loa mia”, Sono le parole diin gara agli2021 con la canzone Io sì (Seen), per cui ha già vinto il Golden Globe e che è parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé, in cui Edoardo Ponti dirige la madre Sophia Loren. La cantante, a pochi giorni dalla serata dell’Academy (che si svolgerà il 25 aprile), si racconta sulle pagine del quotidiano La Stampa. A chi le domanda come si stia preparando alla nottata, l’artista risponde: “Sono molto emozionata, ma non vedo l’ora di esibirmi e di conoscere il verdetto dell’Academy ... Mi sono portata anche qualche talismano dall’Italia, compresa la mia ...

agli Oscar 2021 senza la figlia, che la rassicura "Faccio il tifo per te davanti alla tv" La cantante, partita per Los Angeles per partecipare la notte delle stelle, non ha potuto ...ha pubblicato una foto su Instagram, insieme con la figlia Paola e ha comunicato ai lettori una notizia inevitabile: scopriamola insieme Il momento per la cantautrice,? L'...Laura Pausini è in gara agli Oscar 2021 con la canzone 'Io sì (Seen)': "Ringrazio Sophia Loren: la canzone è la sua voce, è stata lei a scegliermi" ...Non solo fama, carriera, successo. Nella vita di Laura Pausini c’è anche, e soprattutto, la famiglia. La cantante romagnola non ha mai fatto mistero di voler mettere al di sopra di qualsiasi priorità ...