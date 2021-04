Laura Pausini si esibirà alla cerimonia degli Oscar con “Io Si/Seen” (Di martedì 20 aprile 2021) Laura Pausini si esibirà alla cerimonia degli Oscar, con il brano “Io Si/Seen”, la colonna sonora del film “La Vita Davanti a Sé”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@LauraPausini) Dopo la vincita del premio Golden Globe Award, con il brano “Io Si”, colonna sonora del film “La Vita Davanti a Sé”, Laura Pausini è stata nominata anche per la statuetta più importante. La notte tra il 25 e 26 aprile, a Los Angeles si svolgerà la cerimonia degli Oscar. La canzone, che è una delle cinque candidate alle ... Leggi su formatonews (Di martedì 20 aprile 2021)si, con il brano “Io Si/”, la colonna sonora del film “La Vita Davanti a Sé”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@) Dopo la vincita del premio Golden Globe Award, con il brano “Io Si”, colonna sonora del film “La Vita Davanti a Sé”,è stata nominata anche per la statuetta più importante. La notte tra il 25 e 26 aprile, a Los Angeles si svolgerà la. La canzone, che è una delle cinque candidate alle ...

