Laura Pausini negli Stati Uniti senza Paola | “Viaggiare con bambini è impossibile a causa delle restrizioni”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 20 aprile 2021) MILANO – “Questo viaggio purtroppo non lo possiamo vivere con la nostraconin America è praticamente. Non è stato facile ma ancora una volta è stata lei da vera stella di casa e a trovare le parole per farci partire sereni: “Preferisco rimanere a casa perché posso andare a scuola, posso vedere i miei amici e stare coi nonni. Partire con voi mi obbligherebbe a stare in casa per 10 giorni, preferisco guardarvi in tv e fare il tifo per voi con Lila!”. La partenza non è stata comunque facile per me, avrei desiderato averla con me in un momento così importante. Ma ogni giorno imparo da lei, la sua allegria e la sua forza mi fanno capire che si, sono una mamma tanto fortunata!”. Così...