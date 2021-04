Laura Pausini | “Ecco cosa farò se vinco l’Oscar”

(Di martedì 20 aprile 2021)si confessa, a pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar racconta le sue sensazioni:farà in caso di vittoria Giorni a dir poco importanti per la carriera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

A chi le domanda cosa accadrebbe se dovesse vincere la statuetta dell'Academy,risponde: 'Se dovessi vincere lo dedicherei al mio babbo. Senza di lui non sarei qui. E anche a mia figlia,...L'evento vedrà Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini esullo stesso palco e sarà contro la violenza di genere. Inizialmente il live era previsto per ...Laura Pausini si sta preparando per la cerimonia degli Oscar che si terrà domenica 25 aprile, durante la quale dovrà esibirsi nel brano “Io ...Come da tradizione, anche Laura Pausini eseguirà dal vivo la sua canzone sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. approfondimento. Laura Pausini ha ricevuto il Golden Globe: la foto. “È una grande ...