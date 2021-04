Laschet | Germania forte se Europa forte

Advertising

Corriere : Germania, la Cdu vota Laschet candidato cancelliere: ecco chi è l’erede di Angela Merkel - fattoquotidiano : IL DOPO MERKEL La Cdu ha scelto il suo candidato a guidare la Germania nel dopo-Merkel - Agenzia_Ansa : Germania, presidio Cdu appoggia Laschet per cancelleria - Europa - ANSA - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: #AnnalenaBaerbock: il volto nuovo dei verdi tedeschi potrebbe guidare la #Germania #Cuba: la fine della dinastia #Castro… - dariodivico : Valentino - Germania, la Cdu vota Laschet candidato cancelliere: ecco chi è l’erede di Angela Merkel -

Ultime Notizie dalla rete : Laschet Germania

"Sappiamo che lanon è forte se l'Europa non è forte. Soltanto a livello europeo si può rispondere a questa pandemia". Lo ha detto Armin, candidato alla cancelleria tedesca dell'Unione Cdu - Csu. ...Ultime notizie/ Ultim'ora oggi,è il candidato cancelliere CduLa candidata dei Verdi ha più vento nelle vele, il prescelto della Cdu è logorato dalla corsa interna, Scholz (Spd) ha un partito da ricostruire ...Sconfitto il carismatico Söder (Csu). Il germanista Bolaffi: "Sistema dei partiti in Germania è in salute, non come in Italia o Francia" ...