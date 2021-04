Lamezia Terme, medico aggredito da un paziente per una possibile reazione al vaccino (Di martedì 20 aprile 2021) L’episodio è stato denunciato alle autorità. A darne notizia, Francesco Esposito, segretario della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti Lamezia Terme Un medico di famiglia è stato aggredito, a Lamezia Terme, nel suo ambulatorio, dal familiare di un paziente per una possibile reazione avversa al vaccino contro il Covid19. L’episodio è stato denunciato alle autorità. Il segretario nazionale della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti, Francesco Esposito, ha immediatamente espresso solidarietà al collega: «Ora basta. Non è accettabile che si aggrediscano i medici oltretutto nel pieno della campagna di vaccinazione. In una grave situazione di emergenza, serve l’impegno di tutti e la collaborazione della ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) L’episodio è stato denunciato alle autorità. A darne notizia, Francesco Esposito, segretario della Federazione Italiana Sindacale Medici UnitiUndi famiglia è stato, a, nel suo ambulatorio, dal familiare di unper unaavversa alcontro il Covid19. L’episodio è stato denunciato alle autorità. Il segretario nazionale della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti, Francesco Esposito, ha immediatamente espresso solidarietà al collega: «Ora basta. Non è accettabile che si aggrediscano i medici oltretutto nel pieno della campagna di vaccinazione. In una grave situazione di emergenza, serve l’impegno di tutti e la collaborazione della ...

