L’Aifa vicina al via libera di Johnson&Johnson | in Italia riservato agli over 60

(Di martedì 20 aprile 2021) È atteso a stretto giro il verdetto delsul vaccino Johnson&Johnson dopo il viadi oggi pomeriggio dell’Ema. Qualora il responso dovesse essere positivo, già da domani, 21 aprile, quasi 200mila dosi (si parla di 184mila dosi già presenti a Pratica di Mare) verrebbero distribuite alle regionine per potenziare la campagna vaccinale. La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenziana del farmaco (Aifa), infatti, sta valutando in queste ore il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson, dopo che l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha riconosciuto «possibili» legami di causa-effetto tra il vaccino e gli eventi «molto rari» di trombosi cerebrale che si sono registrati negli Usa. Il vaccino era stato sospeso dalla stessa azienda per la campagna vaccinale in Europa. L’orientamento ...