Laghrari segretario generale Super Lega | “Puntiamo a partire fra 5 mesi Minacce UEFA? Non sono legali”

(Di martedì 20 aprile 2021) Anasdella, in una intervista a Le Parisien ha rivelato le tempistiche per la partenza della nuova competizione: “LaLeague puòanche tra cinque. Siamo pronti a sederci e parlare con la. Le lorodi esclusioni noncomunqueli. Non sarà unachiusa, un quarto delle squadre sarà rinnovata ogni anno. Vogliamo creare il miglior calcio, abbiamo il desiderio di organizzare una competizione che tutti vogliono vedere, che fa sognare la gente, i giovani per rinnovare un calcio che è entrato nella follia dei trasferimenti e dei soldi”. foto: logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Glongari : Anas #Laghrari, segretario generale della #Superlega: “La Super League può partire anche tra cinque mesi. Siamo pro… - betta941 : RT @marifcinter: Anas Laghrari, segretario generale della Superlega: 'La Super League può partire anche tra cinque mesi. Siamo pronti a sed… - Primaonline : Anas Laghrari, segretario generale della nuova Superlega: pronti a partire in 5 mesi con un campionato che faccia s… - Claudio69_ : RT @sportface2016: +++#Superlega, il segretario generale Laghrari: 'Pronti a partire tra cinque mesi'+++ - calabrese_u : RT @sportface2016: +++#Superlega, il segretario generale Laghrari: 'Pronti a partire tra cinque mesi'+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Laghrari segretario

Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali ", attacca Anasgenerale della Superlega, parlando del nuovo progetto a Le Parisien. "Non sarà una lega chiusa - assicura - ...... mentre altri pensavano che non potesse iniziare prima del 2022 - 2023 ma una prima data arriva dalle parole delgenerale, Anas, che a Le Parisien rivela Tra cinque mesi ...Il segretario generale della Superlega, Anas Laghrari, ha rilasciato un’intervista a “Le Parisien”, per fare chiarezza sul nuovo progetto della Superlega, spiegando le proprie motivazioni e quando ...Il progetto dei 12 club continua ad agitare gli animi. Ceferin avverte: "Siete in tempo a cambiare idea" Roma, 20 aprile 2021 - Il cambio in arrivo nel mondo del calcio europeo, con la nascita della S ...