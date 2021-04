La vita dei migranti con la pandemia: senza lavoro, assistenza sanitaria e ammortizzatori sociali (Di martedì 20 aprile 2021) Il rapporto 2021 del Centro Astalli fotografa l'onda lunga dei decreti Salvini, ora cancellati: 3500 persone solo alla mensa di Roma, 2800 al centro diurno di Palermo. Chi, in Italia da anni, era diventato autonomo è tornato a chiedere aiuto ai volontari Leggi su repubblica (Di martedì 20 aprile 2021) Il rapporto 2021 del Centro Astalli fotografa l'onda lunga dei decreti Salvini, ora cancellati: 3500 persone solo alla mensa di Roma, 2800 al centro diurno di Palermo. Chi, in Italia da anni, era diventato autonomo è tornato a chiedere aiuto ai volontari

