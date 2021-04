La via scelta dai Grünen (Di martedì 20 aprile 2021) Annalena Baerbock è la candidata alla cancelleria dei Grünen, in quest’anno elettorale che sembra al momento molto propizio per i Verdi tedeschi. La selezione tra lei e il suo coleader, Robert Habeck, è stata scandita dal fair play, o almeno così ci hanno voluto raccontare e mostrare i due, per tracciare un’altra linea di distinzione con i conservatori, che si dilaniano da giorni sulla loro leadership – pare che Baerbock e Habeck abbiano dovuto discutere su chi volesse fare il passo in avanti. Il partito ha le idee molto più chiare che in passato su quel che vuole: parlare ai moderati, tutti quanti. I sondaggi mostrano che il rosicchiamento dell’Spd che va avanti da tempo sia sempre più evidente: molti voti socialdemocratici sono passati ai Verdi. Ma per giocare la partita nazionale, non basta essere un’alternativa a sinistra, quel che nell’Spd chiamano quasi fuoco ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) Annalena Baerbock è la candidata alla cancelleria dei, in quest’anno elettorale che sembra al momento molto propizio per i Verdi tedeschi. La selezione tra lei e il suo coleader, Robert Habeck, è stata scandita dal fair play, o almeno così ci hanno voluto raccontare e mostrare i due, per tracciare un’altra linea di distinzione con i conservatori, che si dilaniano da giorni sulla loro leadership – pare che Baerbock e Habeck abbiano dovuto discutere su chi volesse fare il passo in avanti. Il partito ha le idee molto più chiare che in passato su quel che vuole: parlare ai moderati, tutti quanti. I sondaggi mostrano che il rosicchiamento dell’Spd che va avanti da tempo sia sempre più evidente: molti voti socialdemocratici sono passati ai Verdi. Ma per giocare la partita nazionale, non basta essere un’alternativa a sinistra, quel che nell’Spd chiamano quasi fuoco ...

