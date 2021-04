La svolta per Torres e Bishop in NCIS 18, un momento speciale per capire “chi sono l’uno per l’altra” (Di martedì 20 aprile 2021) Il legame tra Torres e Bishop in NCIS 18 sarà finalmente approfondito e in qualche modo “risolto”: il feeling tra i due agenti più giovani del team è palpabile da anni, ma solo nei prossimi episodi prima della fine della stagione attualmente in corso arriverà ad una svolta. Non è ancora chiaro come, ma certamente Torres e Bishop in NCIS 18 si avvicineranno molto e affronteranno finalmente la discussione su cosa provano l’uno per l’altra. sono passate ormai due stagioni da quando il legame tra i due sembrava vicino a fare un passo in avanti verso una relazione, ma gli sceneggiatori hanno preferito diluire la trama per far sedimentare tanto le storie dei personaggi quanto il potenziale sentimentale tra i due (un po’ ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Il legame train18 sarà finalmente approfondito e in qualche modo “risolto”: il feeling tra i due agenti più giovani del team è palpabile da anni, ma solo nei prossimi episodi prima della fine della stagione attualmente in corso arriverà ad una. Non è ancora chiaro come, ma certamentein18 si avvicineranno molto e affronteranno finalmente la discussione su cosa provanoperpassate ormai due stagioni da quando il legame tra i due sembrava vicino a fare un passo in avanti verso una relazione, ma gli sceneggiatori hanno preferito diluire la trama per far sedimentare tanto le storie dei personaggi quanto il potenziale sentimentale tra i due (un po’ ...

