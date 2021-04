La Superlega verso lo stop a due giorni dall’annuncio. Il Manchester City si ritira, “Chelsea, Arsenal e Atletico sono pronti a seguirlo”. Il ceo dello United si dimette. Giocatori del Liverpool: “Non la vogliamo” (Di martedì 20 aprile 2021) Si sta sfaldando col passare delle ore il fronte dei 12 top club europei fondatori della Superlega. L’attacco alla decisione dell’élite del calcio europeo di costituire una Superlega che avrebbe garantito alle società partecipanti introiti da centinaia di milioni di euro era iniziato già nella giornata di martedì, quando il premier britannico, Boris Johnson, aveva annunciato che era pronto a prendere qualsiasi provvedimento per impedire la creazione della nuova lega, contribuendo a destabilizzare le certezze dei club aderenti. Così, mentre i tifosi del Liverpool tappezzavano l’esterno di Anfield con striscioni in cui si ordinava alla proprietà di fare un passo indietro e davanti a Stamford Bridge oltre 500 supporters del Chelsea manifestavano contro il nuovo torneo, in serata sono iniziate le prime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Si sta sfaldando col passare delle ore il fronte dei 12 top club europei fondatori della. L’attacco alla decisione dell’élite del calcio europeo di costituire unache avrebbe garantito alle società partecipanti introiti da centinaia di milioni di euro era iniziato già nella giornata di martedì, quando il premier britannico, Boris Johnson, aveva annunciato che era pronto a prendere qualsiasi provvedimento per impedire la creazione della nuova lega, contribuendo a destabilizzare le certezze dei club aderenti. Così, mentre i tifosi deltappezzavano l’esterno di Anfield con striscioni in cui si ordinava alla proprietà di fare un passo indietro e davanti a Stamford Bridge oltre 500 supporters delmanifestavano contro il nuovo torneo, in seratainiziate le prime ...

