La Superlega verso lo scioglimento | stasera i 12 club si riuniscono per fermare il progetto

(Di martedì 20 aprile 2021) Lasembra destinata a scomparire all’improvviso, così come è apparsa, domenica sera. Il sommovimento di tifosi e opinione pubblica e le forti reazioni politiche da parte di tutti i Paesi coinvolti, hanno decretato lo sfaldamento progressivo ed improvviso del. E’ durato 48 ore, ora assistiamo alla débacle di Agnelli e Florentino Perez. Hanno deciso di uscire dalChelsea, Atletico Madrid, Barcellona e City. L’ultima notizia racconta di una riunione previstatra tutti e 12 icoinvolti. Sarà discusso lodella. BREAKING: All 12s are meeting tonight to discuss disbanding the Super League. – talkSPORT sources understand. Listen ? https://t.co/VJgUHnHODz pic.twitter.com/72d2cqaAea — ...

capuanogio : I club della #Superlega saranno messi fuori dai campionati a partire dal prossimo mese di agosto. Venerdì la #Uefa… - TuttoMercatoWeb : Clamoroso Talksport: 'Superlega verso lo scioglimento. Meeting fra i 12 club' - TuttoMercatoWeb : Anche il Manchester City verso la rinuncia alla Superlega! Il club ha già avvertito gli organizzatori

I Blues e i Citizens sono tra i 12 fondatori dellacon Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Inter, Juventus, Milan, Liverpool, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.... schierati in prima fila - sui social come fuori dagli stadi, come quella dei tifosi del Chelsea, andati in scena a Stamford Bridge oggi - per esprimere la loro indignazione contro la, ...Il Chelsea e il Manchester City potrebbero essere le prime società ad abbandonare il progetto della Superlega: secondo la BBC e il Sun i club starebbero preparando la documentazione necessaria per ...pic.twitter.com/GhpXjMvBZn — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) April 19, 2021 20:00 – L’Ansa comunica le cifre per i “pagamenti solidali” della Superlega. 10 miliardi di euro in 23 anni, da versare ...