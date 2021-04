La Superlega verso lo scioglimento, anche il Barcellona ci pensa. Le inglesi verso l’addio (Di martedì 20 aprile 2021) Il tentativo di golpe delle 12 società fondatrici della Superlega va verso il fallimento. Da Spagna ed Inghilterra arrivano notizie di un addio quasi certe di otto società che hanno fondato il nuovo format del calcio europeo. Secondo quanto fanno sapere i media inglesi: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal e Liverpool stanno pensando di rinunciare alla Superleague. Addirittura Chelsea e City hanno già preparato la documentazione per fare marcia indietro. Il fronte spagnolo vede Atletico Madrid e Barcellona pronte a fare un passo indietro. Il presidente del Barcellona lo ha detto chiaramente: “Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nostro club non voteranno per ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 aprile 2021) Il tentativo di golpe delle 12 società fondatrici dellavail fallimento. Da Spagna ed Inghilterra arrivano notizie di un addio quasi certe di otto società che hanno fondato il nuovo format del calcio europeo. Secondo quanto fanno sapere i media: Mster City, Mster United, Chelsea, Tottenham, Arsenal e Liverpool stannondo di rinunciare alla Superleague. Addirittura Chelsea e City hanno già preparato la documentazione per fare marcia indietro. Il fronte spagnolo vede Atletico Madrid epronte a fare un passo indietro. Il presidente dello ha detto chiaramente: “Non entreremo a far parte dellafino a quando i soci del nostro club non voteranno per ...

