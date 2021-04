La Superlega vacilla | 6 squadre pronte al dietrofront | possibile meeting per lo scioglimento nella notte

(Di martedì 20 aprile 2021) CNL / Ansaper lodella: 4 inglesial passo indietro, il Barcellona farà votare i soci, l’Atletico MadridLapotrebbe già essere terminata. Un’idea, diventata realtà in unae durata, praticamente, due giorni. Le forti proteste dei tifosi, il dissenso dei giocatori, i media e le istituzioni politiche e sportive (che hanno minacciato ritorsioni) completamente contrarie all’idea di un torneo ‘per ricchi’ hanno fattore le certezze della metà dei club fondatori. Ed Woodward, CEO del Manchester United, uno dei 3 principali fondatori del torneo insieme ad Agnelli (Juventus) e Perez (Real Madrid) si è dimesso. I ‘Red Devils’, insieme al Manchester City e ...

Advertising

kekkoserri : Vacilla la Super Lega. Come quando da piccolo ti arrabbiavi coi tuoi, piangevi, minacciavi di andartene di casa e d… - TiElleKappa : L'ALL-IN di Agnelli VACILLA... - crlggg : Superlega, marcia indietro di Chelsea e City. Si dimette il ceo dello United, vacilla l’Atletico. Alle 23.30 riun… - Lari_NC : RT @teojose: Superlega, il Barça ci ripensa? E anche l'Atletico Madrid vacilla - La Gazzetta dello Sport - avcnarrador : RT @teojose: Superlega, il Barça ci ripensa? E anche l'Atletico Madrid vacilla - La Gazzetta dello Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega vacilla

Scenari stravolti? Il progetto. La prima mossa la compie il Chelsea, pronto a fare dietrofront e dire 'no' all'iniziativa. Il club di Roman Abramovich, starebbe preparando un documento ufficiale con cui sancire la ...In Spagna, invece,la posizione dell'Atletico Madrid, che sta valutando l'ipotesi di un passo indietro. Leggi anche, "tribunale Madrid blocca sanzioni Fifa e Uefa", ...La Superlega forse è finita prima ancora di iniziare. Le forti proteste dei tifosi, il dissenso dei giocatori, i media e le istituzioni politiche e sportive (che hanno minacciato ritorsioni) completam ...Il Barça ci ripensa? Laporta: "Votano i soci". E anche l'Atletico Madrid vacilla Duro l’intervento del numero uno dei blaugrana: “Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nos ...