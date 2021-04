La Superlega si sta già sfaldando: lascia il Manchester City e potrebbero farlo anche altri club (Di martedì 20 aprile 2021) Sta franando sempre di più il progetto della Superlega. Dopo le manifestazioni di dissenso arrivate da tutti gli angoli d’Europa, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del Manchester City, che ha comunicato di aver avviato le procedure per uscire: “Il Manchester City Football club può confermare di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo di sviluppo dei piani per una Super League europea”. Una decisione che è stata accolta con favore dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. Ha detto infatti:”Sono lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza nell’ascoltare le tante voci – in particolare quella dei loro tifosi – che hanno enunciato i benefici vitali ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Sta franando sempre di più il progetto della. Dopo le manifestazioni di dissenso arrivate da tutti gli angoli d’Europa, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del, che ha comunicato di aver avviato le procedure per uscire: “IlFootballpuò confermare di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo di sviluppo dei piani per una Super League europea”. Una decisione che è stata accolta con favore dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. Ha detto infatti:”Sono lieto di dare il bentornato alnella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza nell’ascoltare le tante voci – in particolare quella dei loro tifosi – che hanno enunciato i benefici vitali ...

