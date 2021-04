La Superlega rischia di finire prima ancora di cominciare (Di martedì 20 aprile 2021) Come un castello di carta. Dopo nemmeno 48 ore dal lancio dei 12 club fondatori, la Superlega inizia clamorosamente a scricchiolare e a perdere pezzi. A partire dall’Inghilterra: il Manchester City ha già lasciato la neonata competizione, il Chelsea sarebbe pronto a seguirlo, lo United e l’Arsenal vacillano. Così come l’Atletico, in Spagna. Mentre per il Barcellona, fa sapere il neopresidente Joan Laporta, “ la decisione finale spetta ai soci blaugrana”. Scatta dunque inevitabile la riunione d’urgenza convocata dai 12 per le 23:30. E lì potrebbe succedere di tutto. Un ribaltone inimmaginabile solo qualche ora fa. “Questo torneo è l’unica strada possibile”, dichiarava secco Florentino Perez, numero uno del Real Madrid e primo presidente della Superlega: “Se non guadagniamo noi, morirà il calcio”. Che però si è permesso di dissentire in blocco, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) Come un castello di carta. Dopo nemmeno 48 ore dal lancio dei 12 club fondatori, lainizia clamorosamente a scricchiolare e a perdere pezzi. A partire dall’Inghilterra: il Manchester City ha già lasciato la neonata competizione, il Chelsea sarebbe pronto a seguirlo, lo United e l’Arsenal vacillano. Così come l’Atletico, in Spagna. Mentre per il Barcellona, fa sapere il neopresidente Joan Laporta, “ la decisione finale spetta ai soci blaugrana”. Scatta dunque inevitabile la riunione d’urgenza convocata dai 12 per le 23:30. E lì potrebbe succedere di tutto. Un ribaltone inimmaginabile solo qualche ora fa. “Questo torneo è l’unica strada possibile”, dichiarava secco Florentino Perez, numero uno del Real Madrid e primo presidente della: “Se non guadagniamo noi, morirà il calcio”. Che però si è permesso di dissentire in blocco, ...

Advertising

MatteoPedrosi : #Solbakken, ct Norvegia: 'Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. L'altro giorn… - MarcoBellinazzo : La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere que… - ZZiliani : Davvero una geniale pensata ha avuto #Agnelli con la #Superlega: non c’è angolo d’Europa che non schifi la sua idea… - abracadabra1970 : RT @MarcoBellinazzo: La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere questo… - mr_kubra : RT @MarcoBellinazzo: La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere questo… -