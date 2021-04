La Superlega perde pezzi: dopo Chelsea e City anche il Barcellona pensa all’addio (Di martedì 20 aprile 2021) La notizia la lancia la Gazzetta dello Sport. Lapidaria: “Superlega: anche il Barcellona pensa all’addio. Decideranno i soci”. A 48 ore dal progetto della Superlega di Agnelli e Florentino Perez, i grandi del calcio iniziano a fare marcia indietro. Prima il Chelsea, oggi duramente contestato dai suoi tifosi, poi il City. Ora inizia a ripensarci anche il Barcellona. La protesta dei tifosi, dell’opinione pubblica e gli schieramenti politici, in ferma opposizione con il progetto, hanno fermato tutto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) La notizia la lancia la Gazzetta dello Sport. Lapidaria: “il. Decideranno i soci”. A 48 ore dal progetto delladi Agnelli e Florentino Perez, i grandi del calcio iniziano a fare marcia indietro. Prima il, oggi duramente contestato dai suoi tifosi, poi il. Ora inizia a rirciil. La protesta dei tifosi, dell’opinione pubblica e gli schieramenti politici, in ferma opposizione con il progetto, hanno fermato tutto. L'articolo ilNapolista.

