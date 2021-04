La Superlega perde pezzi: City e Chelsea verso il ritiro (Di martedì 20 aprile 2021) Non solo il Chelsea, anche il Manchester City sarebbe pronto a ritirarsi dalla Superlega. Lo riporta la BBC. Dopo i blues, anche i citizens sarebbero così pronti al passo indietro. I due club inglesi sono tra le 12 società che nei giorni scorsi si erano annunciati come club fondatori della nuova Superlega, insieme a Milan, Arsenal, Atlético L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Non solo il, anche il Manchestersarebbe pronto a ritirarsi dalla. Lo riporta la BBC. Dopo i blues, anche i citizens sarebbero così pronti al passo indietro. I due club inglesi sono tra le 12 società che nei giorni scorsi si erano annunciati come club fondatori della nuova, insieme a Milan, Arsenal, Atlético L'articolo

