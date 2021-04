La Superlega è sbagliata: nel calcio è la sofferenza che fa girare i soldi, non lo spettacolo (Di martedì 20 aprile 2021) Le partite di calcio sono noiose. La maggior parte lo sono. Il motivo è semplice: la media delle reti segnate oscilla tra 2,5 e 3 per gara. Significa che l’evento che rappresenta la ragione fondamentale e l’obiettivo ultimo del gioco, il gol, si verifica se va bene ogni mezz’ora. Milioni di tifosi, allo stadio o davanti alla tv, restano in spasmodica attesa di questo evento, accettando anche il rischio che l’aspettativa venga tradita. Mezz’ora per un attimo di gioia (o di tristezza), poi di nuovo attesa e sofferenza. È la bellezza del calcio, che come la vita è fatto di grandi fatiche e pochi attimi di autentica felicità. Vale per i 90 minuti di una partita, vale in generale per la storia di una squadra. I tifosi sopportano anni di purgatorio solo sognando un futuro roseo, attendono intere stagioni di poter giocare la gara del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Le partite disono noiose. La maggior parte lo sono. Il motivo è semplice: la media delle reti segnate oscilla tra 2,5 e 3 per gara. Significa che l’evento che rappresenta la ragione fondamentale e l’obiettivo ultimo del gioco, il gol, si verifica se va bene ogni mezz’ora. Milioni di tifosi, allo stadio o davanti alla tv, restano in spasmodica attesa di questo evento, accettando anche il rischio che l’aspettativa venga tradita. Mezz’ora per un attimo di gioia (o di tristezza), poi di nuovo attesa e. È la bellezza del, che come la vita è fatto di grandi fatiche e pochi attimi di autentica felicità. Vale per i 90 minuti di una partita, vale in generale per la storia di una squadra. I tifosi sopportano anni di purgatorio solo sognando un futuro roseo, attendono intere stagioni di poter giocare la gara del ...

