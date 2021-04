La Superlega è l'occasione buona per liberarci delle big (Di martedì 20 aprile 2021) Che sarebbe andata a finire così, non era difficile immaginarlo. Come in tanti altri campi della nostra vita, anche nel calcio la pandemia ha semplicemente accelerato un processo già in atto, e che era nell’aria da tempo. Certo, ci si poteva aspettare una cosa un po’ meno improvvisata, un progetto che non tradisse così spudoratamente la disperazione economica che lo anima, e magari un po’ più di strategia, di visione, di prospettiva. Ma non è questo il punto: il processo di lacerazione tra il calcio inteso come fenomeno sportivo, quindi con fondamentali risvolti sociali e popolari, e il calcio vissuto come mezzo di intrattenimento televisivo, con conseguenti enormi risvolti economici, è in atto da almeno vent’anni, e prima o poi bisognava arrivare al dunque. Non c’è molto da commentare, sul progetto della Superlega, se non appunto notare i modi un po’ ridicoli di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) Che sarebbe andata a finire così, non era difficile immaginarlo. Come in tanti altri campi della nostra vita, anche nel calcio la pandemia ha semplicemente accelerato un processo già in atto, e che era nell’aria da tempo. Certo, ci si poteva aspettare una cosa un po’ meno improvvisata, un progetto che non tradisse così spudoratamente la disperazione economica che lo anima, e magari un po’ più di strategia, di visione, di prospettiva. Ma non è questo il punto: il processo di lacerazione tra il calcio inteso come fenomeno sportivo, quindi con fondamentali risvolti sociali e popolari, e il calcio vissuto come mezzo di intrattenimento televisivo, con conseguenti enormi risvolti economici, è in atto da almeno vent’anni, e prima o poi bisognava arrivare al dunque. Non c’è molto da commentare, sul progetto della, se non appunto notare i modi un po’ ridicoli di ...

