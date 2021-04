La Superlega è blindata | chi si tira indietro rischia cause per miliardi di sterline

(Di martedì 20 aprile 2021) Una volta dentro, non puoi più uscirne. Laè per sempre. Il Manchester United, il Chelsea e altri club che potrebbero ripensare il loro coinvolgimento nella nuova competizione che ha terremotato il calciono di essere citati in giudizio perdise si rino. Lo rivela il Telegraph. Una fonte di una delle cosiddette “Big Six” della Premier ha confermato di aver firmato un “accordo vincolante” per iscriversi. L’esistenza di tali accordi, resi pubblici da Florentino Perez, potrebbe significare l’impossibilità dei club di rirsi anche se l’indignazione che ha provocato li indurrebbe a un ripensamento. Il ritiro senza il consenso degli altri membri potrebbe lasciarli aperti ad azioni legali. La stessa fonte ha descritto le ultime 48 ore, da quando la ...

La Serie A torna in campo nella settimana del dibattito sulla Superlega. Giovedì di fuoco con Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. Torna a rotolare il pallone ...Una competizione per club alternativa alla Champions League che riunisca le migliori squadre europee in una sorta di campionato di super élite: è la Superlega, il progetto al quale da diverso tempo st ...