"La Superlega? Come con i vaccini". Gad Lerner, il delirio dalla Gruber. E Sallusti lo zittisce: "Ti ricordo una cosa" | Video (Di martedì 20 aprile 2021) "Una guerra sui soldi, non sull'etica". Alessandro Sallusti, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, parla di Superlega e affronta il tema da un punto di vista pragmatico. "Stiamo parlando solo di business, la Fifa e la Uefa fanno business e in questo momento è aggredito da un altro business che si vuole contrapporre". "Se il calcio è una industria, l'industria si regola sul mercato, non sui pareri dei primi ministri", spiega il direttore del Giornale criticando l'ingerenza di Mario Draghi, che si è esposto contro il progetto delle 12 big del calcio europeo e il loro progetto di lega "a posto fisso", sostenendo di dover "difendere la meritocrazia nel calcio". "Lo trovo un po' ipocrita nascondersi dietro i valori morali. Non mi sembra che in America non si giochi più a pallacanestro perché c'è la Nba, una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) "Una guerra sui soldi, non sull'etica". Alessandro, in collegamento con Lillia Otto e mezzo su La7, parla die affronta il tema da un punto di vista pragmatico. "Stiamo parlando solo di business, la Fifa e la Uefa fanno business e in questo momento è aggredito da un altro business che si vuole contrapporre". "Se il calcio è una industria, l'industria si regola sul mercato, non sui pareri dei primi ministri", spiega il direttore del Giornale criticando l'ingerenza di Mario Draghi, che si è esposto contro il progetto delle 12 big del calcio europeo e il loro progetto di lega "a posto fisso", sostenendo di dover "difendere la meritocrazia nel calcio". "Lo trovo un po' ipocrita nascondersi dietro i valori morali. Non mi sembra che in America non si giochi più a pallacanestro perché c'è la Nba, una ...

Advertising

capuanogio : Intanto #Rummenigge sul #CorSera apre a #Klopp, contrario alla #Superlega e in posizione differente rispetto al suo… - MatteoPedrosi : Ancora #Cairo: “Sembra che il progetto l’abbiano depositato il 10 gennaio, quindi come possono venire qui a parlare… - mauroberruto : Ottimo, come sempre, @PaoloCond su @SkySport. Tifosi o clienti? #SuperLeague #SuperLega - Alobrasil74 : Perez sulle partecipanti alla SuperLega: 'Il Psg al momento non è stato invitato, così come le due tedesche. 5 club… - IdaFava : RT @VujaBoskov: #SuperLega è come cervo che esce di foresta e compra bosco solo per cervi con corna più grandi #SuperLeague -