La Superlega avvierà una campagna acquisti degli arbitri | tra pensionati e “mercenari”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 aprile 2021) C’è una domanda, che in molti non si sono ancora posti: laglidove li prende? Direttori di gara, assistenti, Var… al momento sono membri tesserati delle Federazioni nazionali. Se viene loro negata la possibilità di dirigere le partite della, chi lo farà? Si chiede il Foglio. Che dà anche una parziale risposta: si scatenerà un mercato parallelo. “Un arbitro sa bene che a 45 anni la sua carriera è finita. Davanti alla prospettiva di un lauto compenso che lo possa sistemare per il resto dell’esistenza non faticherà ad accettare. Succede già negli altri sport, dove – è il caso dell’Eurolega –in patria vengono contrattualizzati. Risultato: si divertono e guadagnano parecchio e pazienza per il “legame” sentimentale con la federazione d’origine“. Il Foglio fa ...