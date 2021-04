La Super Lega: «Siamo pronti a partire in cinque mesi». Infantino (Fifa): «Ci saranno conseguenze» (Di martedì 20 aprile 2021) «La Super League può partire anche tra cinque mesi». Lo sostiene Anas Laghrari, segretario generale della neo-nata Super Lega, che in un’intervista a Le Parisien ha parlato del nuovo progetto per il calcio internazionale. «Siamo pronti a sederci e parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque Legali». Secondo Laghrari «non sarà una Lega chiusa», perché un quarto delle squadre sarà rinnovato ogni anno. «Vogliamo creare il miglior calcio – ha detto -, abbiamo il desiderio di organizzare una competizione che tutti vogliono vedere, che fa sognare la gente, i giovani, per rinnovare un calcio che è entrato nella follia dei trasferimenti e dei soldi». Infantino: «Sono fortemente ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) «LaLeague puòanche tra». Lo sostiene Anas Laghrari, segretario generale della neo-nata, che in un’intervista a Le Parisien ha parlato del nuovo progetto per il calcio internazionale. «a sederci e parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunqueli». Secondo Laghrari «non sarà unachiusa», perché un quarto delle squadre sarà rinnovato ogni anno. «Vogliamo creare il miglior calcio – ha detto -, abbiamo il desiderio di organizzare una competizione che tutti vogliono vedere, che fa sognare la gente, i giovani, per rinnovare un calcio che è entrato nella follia dei trasferimenti e dei soldi».: «Sono fortemente ...

