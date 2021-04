La Super Lega di calcio dei grandi club europei e l’esempio nero del rugby italiano «Ecco come la Serie A può sopravvivere»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 aprile 2021) Larischia di aumentare le disparità economiche, e di conseguenza tecniche, dellaA e del movimento calcistico. Lo scenario è una delle ripercussioni che la nuova competizione, annunciata dai 12più potenti d’Europa, potrebbe avere sugli equilibri futuri delin Italia. L’accesso per patente di nobiltà, e non per merito sportivo, in una competizione che assicurerebbe introiti ingenti alle sole Juventus, Inter e Milan, rischia di tagliare fuori il resto delle squadre di A da finanziamenti e sviluppi tecnici. Questo perché, sullo sfondo di una competizione che versa nelle casse di 12oltre 5 miliardi, non ci sono regole alla Nba,rilanciato erroneamente in questi giorni, quali salary cap e draft che ...