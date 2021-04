La Super League salverà il calcio, dice Florentino Perez (Di martedì 20 aprile 2021) «Il calcio deve evolversi come la vita». È il messaggio lanciato ieri sera da Florentino Perez, numero uno del Real Madrid e presidente della nuova Super League. Parlando alla trasmissione spagnola “Chiringuito de Jugones”, Perez ha detto che l’idea di creare una nuova competizione nasce da un’evidenza chiarissima: «Il calcio deve adattarsi ai tempi in cui viviamo, stava già perdendo interesse a livello di pubblico. I giovani non hanno più interesse per il calcio: il 40% dei giovani non lo segue perché ci sono troppe partite di bassa qualità». Il presidente del Real Madrid ha parlato per un centinaio di minuti a partire da mezzanotte intervistato dal giornalista Josep Pedrerol, ha detto di voler salvare un calcio che altrimenti ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) «Ildeve evolversi come la vita». È il messaggio lanciato ieri sera da, numero uno del Real Madrid e presidente della nuova. Parlando alla trasmissione spagnola “Chiringuito de Jugones”,ha detto che l’idea di creare una nuova competizione nasce da un’evidenza chiarissima: «Ildeve adattarsi ai tempi in cui viviamo, stava già perdendo interesse a livello di pubblico. I giovani non hanno più interesse per il: il 40% dei giovani non lo segue perché ci sono troppe partite di bassa qualità». Il presidente del Real Madrid ha parlato per un centinaio di minuti a partire da mezzanotte intervistato dal giornalista Josep Pedrerol, ha detto di voler salvare unche altrimenti ...

