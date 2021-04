La strategia sostenibile di Snam, tra efficienza energetica e parità di genere (Di martedì 20 aprile 2021) «La pandemia ci ha dato l’opportunità di crescere sotto l’aspetto della transizione energetica e produttiva. Ma anche di cambiare il nostro modello di impresa con uno più sostenibile. Snam è già da molti anni che si impegna con successo per garantire tutto ciò». Si apre con la spiegazione di Laura Cavatorta, board member di Snam, il webinar organizzato dalla società energetica milanese sugli Esg (Environmental, Social and Governance). Snam, sempre secondo Cavatorta, ha saputo rispondere alle esigenze del mercato, accrescendo i propri introiti e i propri investimenti, e ha saputo anche rivedere i propri standard per affrontare la sfida alla sostenibilità in tutte le sue sfumature, anche quelle sociali. È poi la volta di Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) «La pandemia ci ha dato l’opportunità di crescere sotto l’aspetto della transizionee produttiva. Ma anche di cambiare il nostro modello di impresa con uno piùè già da molti anni che si impegna con successo per garantire tutto ciò». Si apre con la spiegazione di Laura Cavatorta, board member di, il webinar organizzato dalla societàmilanese sugli Esg (Environmental, Social and Governance)., sempre secondo Cavatorta, ha saputo rispondere alle esigenze del mercato, accrescendo i propri introiti e i propri investimenti, e ha saputo anche rivedere i propri standard per affrontare la sfida alla sostenibilità in tutte le sue sfumature, anche quelle sociali. È poi la volta di Marco Alverà, amministratore delegato di, che ...

