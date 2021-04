La Sicilia promuove il turismo e punta tutto su alberghi e luoghi di cultura

(Di martedì 20 aprile 2021) La Regionemette in atto un piano per incrementare ilnell'imminente stagione estiva esul patrimonio artistico-le, il piano di rilancio del: una notte su tre gratis e visite gratuite ai musei su Notizie.it.

Advertising

ilSicilia : #Politica #AzioneSicilia Voto fuorisede, Azione Sicilia promuove il disegno di legge - Anakintech : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Mezzo mondo ha bloccato due vaccini,fra cui Astrazeneca e in Sicilia che si fa? Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia promuove

ilSicilia.it

... ad internazionalizzare i propri mercati di riferimento, ed infine silo stesso territorio,... I ragazzi vengono in, per un periodo di due o tre mesi; l'offerta formativa prevede due ...... ad internazionalizzare i propri mercati di riferimento, ed infine silo stesso territorio,... I ragazzi vengono in, per un periodo di due o tre mesi; l'offerta formativa prevede due ...Salgono al 60% le percentuali di contributo in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, con un incremento del 15% rispetto alla programmazione precedente. Passano al 50% anche in Sardegna, Molise e ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Grazie al lavoro di Governo e Parlamento, l’Italia è tra i primi paesi europei a recepire la direttiva Ue sul diritto d’autore. È il giusto riconoscimento al valore dell’i ...