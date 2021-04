La Russia ha avviato un’indagine contro Youtube per abuso di posizione dominante (Di martedì 20 aprile 2021) La Russia ha annunciato di aver avviato un’indagine contro Youtube per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato. Il Servizio federale antitrust russo (FAS) ha spiegato che «le regole per creare, sospendere e bloccare gli account Youtube e le Leggi su ilpost (Di martedì 20 aprile 2021) Laha annunciato di averper aver abusato della suasul mercato. Il Servizio federale antitrust russo (FAS) ha spiegato che «le regole per creare, sospendere e bloccare gli accounte le

Advertising

ilpost : La Russia ha avviato un’indagine contro Youtube per abuso di posizione dominante - MaryamSenada : RT @d_essere: TSIKLOKAR Il futuro in cui la finzione diventa realtà, La Foundation for Advanced Studies in Russia ha avviato lo sviluppo de… - DReqvenge2020 : RT @d_essere: TSIKLOKAR Il futuro in cui la finzione diventa realtà, La Foundation for Advanced Studies in Russia ha avviato lo sviluppo de… - d_essere : TSIKLOKAR Il futuro in cui la finzione diventa realtà, La Foundation for Advanced Studies in Russia ha avviato lo s… - Lukyluke311 : @sparviero77 Le fobie sono di perdere controllo su approvvigionamento energetico (gas e petrolio) e supremazia del… -