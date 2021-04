La risposta di Conte a Grillo: “Rispettare il dolore della ragazza e il lavoro della magistratura” (Di martedì 20 aprile 2021) Il video con cui il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha voluto prendere le difese del figlio accusando la ragazza presunta vittima di stupro di dire falsità ha creato (a buon motivo) parecchia indignazione. Perché in un minuto e trenta ha deciso di assolvere il figlio, dicendo che “c’è un video che dimostra che la ragazza sia consenziente”, ha voluto fare passare i quattro ragazzi denunciati dalla giovane come “cogli**i e non stupratori”, ha messo in discussione la validità delle tesi della ragazza, perché “una che viene stuprata che va fare Kite surf e denuncia tutto dopo otto giorni?”. Insomma, una serie di frasi che hanno fatto ribollire il sangue ai più. E, dopo che gran parte del mondo della politica si è indignata pubblicamente, e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il video con cui il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppeha voluto prendere le difese del figlio accusando lapresunta vittima di stupro di dire falsità ha creato (a buon motivo) parecchia indignazione. Perché in un minuto e trenta ha deciso di assolvere il figlio, dicendo che “c’è un video che dimostra che lasia consenziente”, ha voluto fare passare i quattro ragazzi denunciati dalla giovane come “cogli**i e non stupratori”, ha messo in discussione la validità delle tesi, perché “una che viene stuprata che va fare Kite surf e denuncia tutto dopo otto giorni?”. Insomma, una serie di frasi che hanno fatto ribollire il sangue ai più. E, dopo che gran parte del mondopolitica si è indignata pubblicamente, e ...

