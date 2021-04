La regina Elisabetta si dimette? Ecco cosa sta per succedere (Di martedì 20 aprile 2021) La foto di lei sola, con il capo chino e una lacrima a stento trattenuta, ha fatto il giro del mondo. Un’immagine piena di dolore, resa iconica dalle norme anticovid. Nessuno si è avvicinato alla regina Elisabetta durante il funerale di suo marito, il principe Filippo. E questa volta più di altre, il peso dei 95 anni (li compie domani) ha reso visibile al mondo la fragilità di quella donna. Che ora, rimasta vedova dopo 73 anni, deve decidere cosa fare. La parola da non dire: abdicazione La regina Elisabetta si dimette? Abdica in favore del figlio, il principe Carlo? La domanza rimbalza da una parte all’altra del mondo. E, per la prima volta, la risposta non è un granitico no. Perché qualcosa sta per succedere a Buckingham Palace. Forse non così ... Leggi su amica (Di martedì 20 aprile 2021) La foto di lei sola, con il capo chino e una lacrima a stento trattenuta, ha fatto il giro del mondo. Un’immagine piena di dolore, resa iconica dalle norme anticovid. Nessuno si è avvicinato alladurante il funerale di suo marito, il principe Filippo. E questa volta più di altre, il peso dei 95 anni (li compie domani) ha reso visibile al mondo la fragilità di quella donna. Che ora, rimasta vedova dopo 73 anni, deve deciderefare. La parola da non dire: abdicazione Lasi? Abdica in favore del figlio, il principe Carlo? La domanza rimbalza da una parte all’altra del mondo. E, per la prima volta, la risposta non è un granitico no. Perché qualsta pera Buckingham Palace. Forse non così ...

